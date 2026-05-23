Усик - Верховен: "Пантера" отобрал чемпионские пояса у украинца

Украинский боксер потерпел первое поражение в карьере

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) проходит грандиозный вечер бокса профессионального бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). В андеркарде шоу украинец Даниэль Лапин (13-1, 5 KO) проиграл бой французу Бенжамену Мендесу Тани (10-1, 3 КО)

Что нужно знать

Лапин и Тани провели бой за второстепенные пояса

Даниэль впервые проиграл в своей карьере

Усик и Верховен проведут поединок после полуночи

Уже в 4-м раунде 28-летний Бенжамен Мендес по прозвищу "Пантера" досрочно победил 28-летнего украинца. Об этом сообщает "Телеграф".

Тани с первых секунд начал оказывать давление на более габаритного соперника. В 4-м раунде Лапин "поплыл" и оказался в нокдауне. Еще через несколько секунд Даниэль вновь оказался на канвасе… Когда украинец упал в третий раз, рефери остановил поединок, зафиксировав побед француза нокаутом.

Таким образом, Тани завоевал второстепенные титулы WBA International Gold и WBC Greater Touran в полутяжелом весе (до 79,378 кг).

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме. 22 мая "Кот" и "Король кикбоксинга" прошли официальную церемонию взвешивания — Александр подходит к поединку с рекордным в карьере весом.

К слову, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.