Комары не выносят этот запах: 6 растений, которые буквально "выгоняют" насекомых

Незваных гостей можно прогнать без специальных спреев

С наступлением тепла количество насекомых, особенно комаров, резко растет. Поэтому все большее количество людей ищут естественные способы защиты от этих вредителей.

Специалисты с "dnevno" отмечают, что некоторые растения способны отпугивать комаров благодаря своим запахам и эфирным маслам. Их можно выращивать как в саду, так и в контейнерах, размещая у входа в дом или в местах отдыха для лучшего эффекта.

Эти растения останавливают комаров еще на подлете

Одним из самых известных растений является кошачья мята (Nepeta cataria). Она содержит вещества, которые действуют как природный репеллент для комаров, хотя и привлекает кошек. Растение быстро растет и хорошо приспосабливается к разным условиям.

Не менее популярна цитронелла (Cymbopogon nardus), известная своим сильным цитрусовым ароматом. Именно ее запах часто используется в свечах и средствах против насекомых.

Среди садовых любимцев также лаванда (Lavandula). Она не только приятно пахнет для человека, но отпугивает комаров, при этом хорошо выдерживает жару и засуху.

Мята перечная (Mentha piperita) выделяет интенсивный освежающий аромат, который не нравится насекомым. Из-за быстрого разрастания ее часто рекомендуют выращивать в горшках.

Базилик (Ocimum basilicum) также помогает снизить количество комаров. Его сильный запах можно усилить, просто размяв листву, а некоторые сорта дополнительно отпугивают и других садовых вредителей.

Еще одной естественной защитой являются бархатцы (Tagetes). Они просты в уходе, долго цветут и помогают отпугивать насекомых в течение всего теплого сезона.

Как защитить дом от комаров. Фото: сгенерированное ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как еще можно защититься от насекомых.