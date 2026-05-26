Різниця в середньому 550 грн: де вигідніше купувати спаржу і чому біла дорожча за зелену

Найнижчі цінники на овоч у фермерів

Спаржа в Україні продається за дуже різними цінами — в одних місцях це звичайний сезонний овоч, а в інших майже делікатес. Найбільше покупців дивує різниця у вартості між білою та зеленою спаржею, яка інколи відрізняється в рази.

Де вдасться зекономити на спаржі та тому біла продається завжди дорожче за зелену, пояснили в ексклюзивному матеріалі "Київ 24".

Де купити найдешевшу зелену спаржу

У київських супермаркетах спаржу найчастіше продають уже фасованою невеликими упаковками. На перший погляд, така покупка виглядає доступною — приблизно 100–200 гривень за пакет. Однак якщо перерахувати вартість на кілограм, ціна значно зростає і може сягати 700–1000 гривень.

Водночас на ринках та в онлайн-оголошеннях спаржу можна знайти дешевше. У фермерів кілограм цього овочу продають у середньому від 160 гривень. У Києві ринкова ціна зазвичай коливається в межах 250–350 гривень, що суттєво нижче, ніж у супермаркетах.

Біла спаржа завжди дорожча за зелену — у чому причина

Окремо продається біла спаржа, яка традиційно коштує дорожче за зелену. Причина — у складнішій технології вирощування. Щоб отримати білий колір і ніжний смак, пагони вирощують без доступу сонячного світла, постійно присипаючи землею. Через це процес є більш трудомістким і витратним.

За словами експертів, по суті це той самий вид рослини, але різниця полягає лише в умовах вирощування. Саме тому біла спаржа вважається делікатесною і коштує дорожче — в онлайн-продажах її ціна стартує приблизно від 500 гривень за кілограм.

У магазинах же частіше представлена зелена спаржа, яка є більш доступною і масово продається в супермаркетах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що точно не варто купувати по акції.