В Украине упростили процесс бронирования работников предприятий

Парламентский комитет поддержал наем людей без военных документов

Парламентский комитет по национальной безопасности рекомендовал принять законопроект, позволяющий временно бронировать мужчин, не состоящих на учете в ТЦК или состоящих в розыске. Это касается работников критически важных предприятий, нарушивших законодательство о мобилизации.

Законопроект 13335 подготовили глава профильного комитета Александр Завитневич, Роман Костенко, Александр Федиенко и другие народные депутаты. Документ предусматривает возможность трудоустройства на критически важных предприятиях людей без военно-учетных документов или не уточнивших персональные данные.

Новые правила коснутся военнообязанных, у которых нет или неправильно оформлен военный билет, кто не состоит на учете в ТЦК, не обновил персональные данные в соответствии с требованиями закона, или находится в розыске ТЦК.

Временное бронирование будет действовать максимум 45 календарных дней с момента заключения трудового договора. Такую возможность можно использовать только один раз в год.

Проект закона

Авторы законопроекта объясняют, что критически важные предприятия сталкиваются с проблемами при бронировании работников. Люди получают повестки на этапе сверки военно-учетных данных и между признанием предприятия критически важным и принятием решения о бронировании. Работодатели смогут уволить работника, если тот не приведет документы в соответствие с требованиями законодательства в течение испытательного срока.

Ранее "Телеграф" писал, что в Сухопутных войсках рассказали , как теперь будут работать ТЦК. Это не отразится на мобилизационном процессе, разве что будут определенные неудобства.