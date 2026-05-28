Усик vs Кличко: бой за титул мэра Киева, каковы шансы боксера

Легенды супертяжелого веса могут сойтись в битве на политическом ринге

Украинский боксер Александр Усик (25-0, 16 КО) близок к завершению спортивной карьеры и может начать карьеру политическую. Имя титулованного спортсмена всплыло в закрытом опросе относительно будущего мэра Киева.

Искусственный интеллект оценил шансы "Кота" в борьбе за пост мэра Киева

Искусственный интеллект Chat GPT проанализировал шансы Усика побороться за кресло главы столицы с действующим мэром Виталием Кличко. Отметим, Александр находится в пятерке претендентов на пост согласно закрытым опросам.

По мнению ИИ, Усик действительно может стать большой политической фигурой в Украине, правда, сам Александр осенью 2025 года прямо говорил, что не планирует идти в мэры Киева. При этом Chat GPT призывает не списывать чемпиона со счетов, ведь у него сильный личный бренд, патриотический образ и высокая медийность, а в случае создания политического проекта он легко наберет стартовый рейтинг.

Тем не менее обойти бывшего чемпиона мира в хевивейте Виталия Кличко Усику на данный момент почти невозможно. "Доктор Стальной Кулак" занимает нишу "легендарного спортсмена во власти" и пока сохраняет доминирование в Киеве.

По результатам закрытого опроса, который прошел в марте 2026 года, Кличко остается первым в рейтингах с почти 30%. За ним расположились начальник Николаевской ОГА Виталий Ким (6,5%), нардеп Дмитрий Разумков (6,3%), командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий (5,2%) и Усик (4,9%)

Отметим, Усик публично заявлял, что хочет попробовать себя в политике. Сначала он говорил о месте в правительстве (министр спорта), а затем изъявил желание стать президентом Украины.

Напомним, Усик в бою с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном успешно защитил свои основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Добавим, что на шоу Усик — Верховен также определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.