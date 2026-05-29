Ferrari катится ко дну? Что случилось на презентации первого электрокара и кто в "черном списке"
Бывший президент компании едва сдержал эмоции
Презентация первого электрокара от Ferrari практически провалилась. Новый автомобиль за $650.000 уже называю "Ferrari с AliExpress".
По словам компании, первые седаны Luce покупатели получат уже в конце 2026 года. Несмотря на то, что машину делал Джон Айви – дизайнер первых поколений iPhone, ее назвали провалом года, разочаровавшим покупателей и инвесторов.
Бывший президент Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло заявил: "Если я скажу, что думаю, это навредит Ferrari (…) Есть риск уничтожить легенду. Мне очень жаль. Я надеюсь, что они хотя бы снимут гарцующего жеребца (логотип Ferrari — Ред.) с этой машины. Это точно автомобиль, который, по крайней мере, не будет копировать Китай".
К слову, именно после презентации акции Ferrari сильно упали. Новый электрокар оснащен четырьмя электродвигателями и развивает мощность до 1050 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 310 километров в час. Производитель обещает, что электрокар на полном заряде батареи проедет до 530 км.
Папа Римский Лев XIV был первым, кто протестовал электрокар Ferrari Luce сразу после презентации. Однако и это не смогло улучшить ситуацию, многие остались разочарованными.
Мировые звезды, которых забанил бренд Ferrari
Не все знают, но у компании Ferrari есть свой "черный список", куда попали не только состоятельные клиенты, но и знаменитости. Основной причиной кенселлинга в большинстве своем был самовольный тюнинг, смена эмблем, перепродажа авто в течение первого года, или действия, которые вредят имиджу бренда.
Самые известные люди, попавшие под запрет:
- Джастин Бибер сменил цвет своего Ferrari 458 Italia на синий и установил нестандартный обвес. Впоследствии он выставил автомобиль на аукционе.
- Николас Кейдж продал свой лимитированный Ferrari Enzo по заниженной цене.
- Пэрис Гилтон перекрасила суперкар в ярко-розовый цвет с блестками.
- Deadmaus (Джоэль Циммерман) оклеил свой Ferrari 458 пленкой с мемами (назвал его "Purrari") и сменил логотипы компании.
- 50 cent облил Ferrari 488 шампанским, но бренд не оценил такой жест.
- Ким Кардашьян получила Ferrari в подарок. Впоследствии оказалось, что авто приобрел мошенник и подарил звезде. Бренду это не понравилось.
- Линдси Лохан имела несколько аварий на Ferrari. Бренд расценил стиль ее вождения как безрассудный, портящий элегантный имидж авто.
