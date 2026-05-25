Не покупайте новую машину, если...: эксперты рассказали, когда от сделки лучше отказаться

Эту ошибку совершают многие автомобилисты

Покупка новой машины, это решение, к которому следует подходить ответственно. В некоторых случаях от сделки даже лучше отказаться и остаться со старым "железным конем", чтобы не влететь "в копеечку".

"Телеграф", ссылаясь на издание Motoryzacja Interia, рассказывает о том, когда покупка нового авто может стать ошибкой. По словам экспертов, продажа работающего автомобиля из-за опасений поломок — это довольно распространенный просчет, на который попадаются многие.

Отмечается, что покупка более нового автомобиля редко оправдана исключительно экономическими соображениями.

"Если в вашем нынешнем автомобиле необходимо заменить определенные компоненты — даже дорогие, такие как компоненты подвески, — эти затраты обычно будут составлять лишь часть стоимости более новой модели", — отмечается в статье.

