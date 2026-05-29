Ferrari котиться на дно? Що сталось на презентації першого електрокару та хто в "чорному списку"

Колишній президент компанії ледь стримав емоції

Презентація першого електрокара від Ferrari фактично провалилась. Новий автомобіль за $650.000 вже називаються "Ferrari з AliExpress".

За словами компанії, перші седани Luce покупці отримають вже наприкінці 2026 року. Попри те, що машину робив Джон Айві – дизайнер перших поколінь iPhone, її назвали провалом року, який розчарував покупців та інвесторів.

Колишній президент Ferrari Лука Кордеро ді Монтедземоло заявив: "Якщо я скажу, що думаю, це зашкодить Ferrari (…) Є ризик знищити легенду. Мені дуже шкода. Я сподіваюся, що вони хоча б знімуть жеребця, що гарцює (логотип Ferrari — Ред.) з цієї машини. Це точно автомобіль, який, принаймні, китайці не копіюватимуть".

Ferrari Luce

До слова, саме після презентації авто акції Ferrari сильно впали. Новий електрокар оснащений чотирма електродвигунами та розвиває потужність до 1050 кінських сил. Машина розганяється до 100 кілометрів на годину за 2,5 секунди. Максимальна швидкість — 310 кілометрів на годину. Виробник обіцяє, що електрокар на повному заряді батареї проїде до 530 км.

Акції Ferrari після презинтації

Папа Римський Лев XIV був першим, хто протестував електрокар Ferrari Luce одразу після презентації. Однак й це не змогло покращити ситуацію, чимало людей залишились розчарованим.

Світові зірки, яких забанив бренд Ferrari

Не всі знають, але у компанії Ferrari є свій "чорний список", куди потрапили не тільки заможні клієнти, а й знаменитості. Основною причиною кенселінгу здебільшого був самовільний тюнінг, зміна емблем, перепродаж авто протягом першого року, або дії, які шкодять іміджу бренду.

Найвідоміші люди, які потрапили під заборону:

Джастін Бібер змінив колір свого Ferrari 458 Italia на синій та встановив нестандартний обвіс. Згодом він виставив авто на аукціоні.

Джастін Бібер та Ferrari

Ніколас Кейдж продав свій лімітований Ferrari Enzo за заниженою ціною.

продав свій лімітований Ferrari Enzo за заниженою ціною. Періс Гілтон перефарбувала суперкар у яскраво-рожевий колір з блискітками.

перефарбувала суперкар у яскраво-рожевий колір з блискітками. Deadmaus (Джоель Циммерман) обклеїв свій Ferrari 458 плівкою з мемами (назвав його "Purrari") та змінив логотипи компанії.

Deadmaus та Ferrari

50 cent облив Ferrari 488 шампанським, але бренд не оцінив такого жесту.

50 cent та Ferrari

Кім Кардашьян отримала Ferrari у подарунок. Згодом виявилось, що її придбав шахрай та подарував зірці. Бренду це не сподобалось.

отримала Ferrari у подарунок. Згодом виявилось, що її придбав шахрай та подарував зірці. Бренду це не сподобалось. Ліндсі Лохан мала кілька аварій на Ferrari. Бренд розцінив стиль її водіння як безрозсудний, який псує елегантний імідж авто.

