Це бидло: касирка з "АТБ" розповіла про труднощі роботи та неприємні моменти

У магазині є багато суперечок

Робота на касі в супермаркеті важка, особливо коли працюєш з людьми. Самі касири стверджують, що покупці приходять аби самоствердитися.

Це обговорювали на сайті reddit. Там назвали особливості роботи з відвідувачами.

Зокрема, користувачі відзначають високий рівень морального та фізичного виснаження персоналу. Один із дописувачів, коментуючи поведінку відвідувачів, зазначив: "…більша частина покупців приходить не стільки скупитися, скільки ствердитися за рахунок касира".

Ситуацію ускладнює й те, що працівники практично беззахисні перед хамством. Касири змушені терпіти неповагу, оскільки не мають дієвих інструментів для відсічі агресивним клієнтам, а внутрішні інструкції зазвичай вимагають дотримання суворої ввічливості за будь-яких умов.

Окрім цього, працівники касових зон щодня стикаються з низкою інших типових конфліктів. Найчастіше суперечки виникають через невідповідність цінників у торговому залі та в чеку, коли покупець звинувачує касира в обмані, хоча за оновлення бази відповідають інші відділи.

Також хвилю агресії викликають черги, затримки через скасування позицій, технічні збої банківських терміналів або відсутність решти у грошовій скриньці. Покупці регулярно виміщають роздратування на касирах через внутрішні правила мережі, як-от відмову продати алкоголь без документів або порвані пакети, що перетворює лінійний персонал на головний об'єкт для зняття чужого стресу.

