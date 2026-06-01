Что будет с пенсиями украинцев, которые не успеют оцифровать трудовую книжку до 10 июня: в ПФУ ответили

Специалисты предупреждают о возможных сложностях при оформлении пенсии

10 июня истекает пятилетний переходный период, который в Украине отводили для оцифровки трудовых книжек и перевода данных из них в электронный вид для Реестра застрахованных лиц. Но не все украинцы успеют это сделать, и тут возникает вопрос, что будет в таком случае?

Соответствующие пояснения предоставили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Как пояснили специалисты, опоздание не приведет к роковой потере страхового стажа.

"После этой даты бумажная трудовая книжка окончательно перестает являться основным документом для учета, а приоритет предоставляется электронным данным", — говорится в публикации.

Что будет, если не оцифровать трудовую до 10 июня?

Если не отсканировать трудовую книжку до 10 июня 2026 года и не передать данные в Пенсионный фонд, это не приведет к потере страхового стажа. Однако это может осложнить процесс назначения и начисления пенсии в будущем.

Ведь в таком случае данные о периоде работы и трудоустройстве человека до 2004 года не попадут в электронный реестр автоматически, пояснили в ПФУ. До этого страховой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, подтверждался именно на основании записей в бумажной трудовой книжке.

"Если эти данные не будут оцифрованы до завершения переходного периода, они не исчезнут, но при назначении пенсии лицу придется лично предоставлять оригинал бумажной книжки в ПФУ для подтверждения стажа", — добавили в ПФУ.

Поэтому там подчеркивают, что главный риск для тех, кто не переведет трудовую книжку в цифровой формат, заключается в потере или повреждении бумажного документа.

"Если данные не оцифрованы, а бумажная книжка будет потеряна после 10 июня 2026 года, подтверждение стажа до 2004 года потребует сложных процедур через архивы или судебные решения", — подчеркнули в фонде.

Напомним, стаж после 1 января 2004 года уже учитывается в электронном реестре на основании отчетов работодателей и в дополнительной оцифровке не нуждается. Однако сканировать и отправлять в ПФУ лучше все заполненные страницы трудовой, в том числе о трудоустройстве после 2004 года.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по подтверждению страхового стажа". В законе прописано, что работники ПФУ должны оказывать содействие гражданам в подтверждении страхового стажа и помогать в поиске соответствующих данных в пределах своей компетенции.