Можно ли перепродавать билеты на поезд? В УЗ назвали главную опасность

Компания настоятельно рекомендует сдавать билеты согласно правилам

Украинка в Threads попыталась перепродать билет на поезд "Укрзализныци", но в компании быстро отреагировали. УЗ уже назвала главную опасность таких действий и почему лучше возвращать ненужные билеты.

Об этом свидетельствует соответствующее сообщение девушки. По ее словам, она не сможет поехать на поезде Днепр-Трускавец 3 июня.

Поэтому решила перепродать билет за полную стоимость, то есть 950 грн за купе. Однако в УЗ отметили, что фамилия и имя пассажира должны совпадать с паспортом или другим документом.

"Отпуск отменился по причине болезни родного человека и хотелось вернуть 950 грн за билет, а не 480. Думала кому этот билет понадобился бы", — говорится в сообщении.

Как отметили в "Укрзализныце", перепродавать билеты другим лицам запрещено. Ведь проводники проверяют данные билета и паспорта, если они не совпадают, поездка может завершиться, так и не начавшись.

"Потенциальному покупателю советуем учесть, что во время посадки проводник Зоя Ивановна (которая уже предупреждена, поскольку мы нашли этот билет) сверит данные билета с документом пассажира. Если они не будут совпадать, путешествие может закончиться раньше, чем начнется. А продавцу рекомендуем воспользоваться официальным возвратом билета, а не проверять на практике внимательность поездной бригады. Поверьте, в этом случае железная дорога в среду будет со счетом 1:0", — пишет УЗ.

Пользователи в комментариях поддержали мнение компании, ведь не понимают, как можно ехать с билетом на другую фамилию. Также украинцы добавили информацию о новых правилах возвращения билетов. Люди писали:

Сколько ездила всегда смотрят паспорт. Не представляю, как вы продадите билет и как "попадет" человек, который его все же приобретет, потому что якобы не проверяют паспорт.

Новые правила УЗ: За 20–15 суток возвращается 100% стоимости. За 14-10 суток возвращается 90% стоимости. За 9–5 суток возвращается 75% стоимости. За 4–1 сутки возвращается 50% стоимости. Меньше чем за сутки до отправки возвращается 30% стоимости.

