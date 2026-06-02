"Поехала не только крыша". Странный дом на колесах в поле развеселил украинцев (видео)

Покататься в нем могут все желающие

В селе Петриковка на Днепропетровщине сняли курьезную ситуацию. Ведь по полю за трактором ехал целый дом.

Соответствующее видео уже было опубликовано в сети. Пользователей изрядно рассмешил тот факт, что у кого-то сбежал дом.

Как видно на видео, у поля за трактором ехал "дом". Ним оказалась "Мандруюча хатина" в Петриковке. Селян она давно не удивляет, ведь довольно часто возит туристов. Однако некоторые украинцы видят эту картину впервые, поэтому она их сильно удивляет.

В комментариях пользователи шутили, что у кого-то не просто крыша поехала, а целый дом. Люди писали:

А у меня крыша.

Для справки

"Мандруюча хатина" — это уникальный расписной домик на колесах, расположенный в музее-усадьбе "Микроин хутор" в селе Малая Петриковка (Днепропетровская область). Ее создали известные мастера петриковской росписи Николай и Валентина Деки. Дом спроектирован так, что он двигается как автобус, то есть это буквально дом на колесах.

Однако он исполнен в украинском аутентичном стиле, поэтому привлекает внимание многих туристов. Прокатиться на "Мандруючій хатині" могут все желающие. Обычно дом совершает прогулки по территории музея. Стоимость услуги составляет ориентировочно 15–20 грн.

