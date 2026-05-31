Носил сам Усик? На OLX появились курьезное объявление (фото)

История происхождения аксессуара выглядит довольно любопытно

На популярной платформе OLХ, где публикуют порой самые необычные и даже шуточные объявления, появилось предложение о продаже солнцезащитных очков. Ранее они якобы принадлежали известному украинскому боксеру Александру Усику.

Автор указал, что сам он носил эти очки на протяжении года. До этого, якобы их носил популярный спортсмен.

Стоимость за аксессуар — 100 гривен.

Фото солнцезащитных очков из объявления. Фото: OLХ

Продавец находится в городе Знаменка Кропивницкой области. Товар может быть отправлен почтой по Украине.

Отметим, что в открытых источниках можно найти большое количество фотографий боксера в разных солнцезащитных очках.

"Телегаф" попытался найти те самые очки из объявления, но в открытых источниках, вероятно, такого кадра нет. Не исключено, что автор лота упоминанием Усика решил привлечь внимание к своему товару, или же объявление и вовсе шуточное.

Александр Усик — что о нем известно

Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлом и первом тяжёлом весе. Дважды абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе (2024, 2025).

Родился 17 января 1987 года в Симферополе, Крым. С детства он проявлял активный интерес к спорту – занимался народными танцами, дзюдо и футболом, даже играл в полузащите юношеской команды симферопольской "Таврии".

В возрасте 15 лет пришел в секцию бокса. В 18 лет были его первые успехи, когда он взял бронзу чемпионата Европы по боксу и победил на чемпионате Украины по боксу в среднем весе (до 75 кг).

В 2013 году Уск подписал контракт с компанией братьев Кличко "K2 Promotions" и начал профессиональную карьеру.

В 2019 году перешел в сверхтяжелый вес (свыше 91 кг), где одержал большие победы в боях с Дереком Чисорой, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Боксер женат на Екатерине Хмелевской. Пара воспитывает четырех детей: девочек Елизавета и Марию, мальчиков Кирилла и Михаила.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на OLX продают воздух — сколько за него просят.