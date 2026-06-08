Укр

Тяжелые одеяла теряют популярность: какие модели легче и занимают меньше места

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эта постельная вещь лучше подходит для ежедневного сна
Эта постельная вещь лучше подходит для ежедневного сна. Фото Коллаж "Телеграфа"

Многие выбирают это одеяло именно из-за его мягкости

Тяжелые одеяла, которые долгое время считались стандартом для холодного времени года, постепенно теряют популярность. На смену им приходят более легкие современные варианты, которые сохраняют тепло и при этом более удобны в повседневном использовании.

Тяжелые модели занимают больше места, их сложнее стирать, и они могут казаться неудобными во время сна. Поэтому вместо них можно накрываться одеялом из микрофибры, как написали в "Oeste Geral".

Одеяла из микрофибры и флиса лучше адаптированы к современным потребностям. Они легкие, быстро сохнут после стирки, просты в хранении и в то же время хорошо сохраняют тепло, не нагружая тело.

Чем заменить тяжелое одеяло
Одеяло из микрофибры. Фото: "Oeste Geral"

Важным фактором стала и тактильная составляющая — мягкость материалов всё чаще влияет на выбор покупателей в большей степени, чем толщина изделия. Само чувство комфорта и легкости выходит на первый план.

Несмотря на это, классические тяжелые одеяла полностью не исчезают: у них и дальше есть свои поклонники, которые ценят плотное тепло и вес. Однако общая тенденция показывает, что более практичные и легкие решения постепенно становятся новым стандартом домашнего уюта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что обеденные столы постепенно теряют актуальность, а новые решения помогают экономить пространство и делают квартиру более просторной.

Теги:
#Ремонт #Спальня #Одеяло