Тяжелые одеяла теряют популярность: какие модели легче и занимают меньше места

Многие выбирают это одеяло именно из-за его мягкости

Тяжелые одеяла, которые долгое время считались стандартом для холодного времени года, постепенно теряют популярность. На смену им приходят более легкие современные варианты, которые сохраняют тепло и при этом более удобны в повседневном использовании.

Тяжелые модели занимают больше места, их сложнее стирать, и они могут казаться неудобными во время сна. Поэтому вместо них можно накрываться одеялом из микрофибры, как написали в "Oeste Geral".

Одеяла из микрофибры и флиса лучше адаптированы к современным потребностям. Они легкие, быстро сохнут после стирки, просты в хранении и в то же время хорошо сохраняют тепло, не нагружая тело.

Одеяло из микрофибры. Фото: "Oeste Geral"

Важным фактором стала и тактильная составляющая — мягкость материалов всё чаще влияет на выбор покупателей в большей степени, чем толщина изделия. Само чувство комфорта и легкости выходит на первый план.

Несмотря на это, классические тяжелые одеяла полностью не исчезают: у них и дальше есть свои поклонники, которые ценят плотное тепло и вес. Однако общая тенденция показывает, что более практичные и легкие решения постепенно становятся новым стандартом домашнего уюта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что обеденные столы постепенно теряют актуальность, а новые решения помогают экономить пространство и делают квартиру более просторной.