Важкі ковдри втрачають популярність: які моделі легші й займають менше місця

Багато хто обирає цю ковдру саме через її м’якість

Важкі ковдри, які довгий час вважалися стандартом для холодної пори року, поступово втрачають популярність. Їм на зміну приходять легші сучасні варіанти, які зберігають тепло і при цьому більш зручні у щоденному використанні.

Важкі моделі займають більше місця, їх складніше прати, і вони можуть здаватися незручними під час сну. Тому замість них можна накриватися ковдрою з мікрофібри, як написали в "Oeste Geral".

Ковдри з мікрофібри та флісу краще адаптовані до сучасних потреб. Вони легкі, швидко сохнуть після прання, прості у зберіганні та водночас добре зберігають тепло, не обтяжуючи тіло.

Ковдра з мікрофібри. Фото: "Oeste Geral"

Важливим фактором стала й тактильна складова — м’якість матеріалів дедалі частіше впливає на вибір покупців більше, ніж товщина виробу. Саме відчуття комфорту та легкості виходить на перший план.

Попри це, класичні важкі ковдри повністю не зникають: вони й далі мають своїх прихильників, які цінують щільне тепло та вагу. Однак загальна тенденція показує, що більш практичні та легкі рішення поступово стають новим стандартом домашнього затишку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що обідні столи поступово втрачають актуальність, а нові рішення допомагають економити простір і роблять квартиру просторішою.