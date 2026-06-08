Прощайте, маленькие окна: новый тренд в дизайне делает дом светлее и просторнее

Чем больше конструкция, тем больше света попадает в комнату

При обустройстве жилья украинцы все чаще обращают внимание на естественное освещение. Именно поэтому в архитектуре и дизайне интерьеров набирает популярность отказ от маленьких окон.

Предпочтение отдается большим оконным проемам, пропускающим больше дневного света. Такие решения также визуально делают помещение более просторным и светлым, как написали в "Oeste Geral".

Почему большие окна становятся популярными

Специалисты отмечают, что все больше владельцев домов и квартир стремятся сделать помещение более светлыми и открытыми. Вместо нескольких маленьких окон часто выбирают одно большое, которое обеспечивает лучший обзор, пропускает больше солнечного света и создает чувство пространства. Это позволяет зрительно увеличить даже небольшие комнаты и сделать их более уютными.

Помимо эстетики, большие оконные конструкции помогают снизить визуальное количество рам и перегородок. Благодаря этому комната выглядит более современной и гармоничной, а граница между внутренним пространством и окружающей средой становится менее заметной.

Также современные проекты все чаще ориентируются на минимализм и открытые просторы. Большие окна хорошо соответствуют этой концепции, поскольку помогают создать чувство легкости без масштабной перепланировки.

Большие окна. Фото: Стимекс

В то же время эксперты отмечают, что при установке больших окон необходимо учитывать особенности конструкции дома, тепло/шумоизоляцию и качество стеклопакетов. Только в таких условиях можно получить максимум преимуществ без потери энергоэффективности жилья.

По мнению специалистов, тренд можно реализовать как в новостройках, так и при реконструкции домов на вторичном рынке. Однако перед изменением размеров оконных проемов рекомендуется произвести техническую оценку конструкций и проконсультироваться со специалистами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что старые коврики у входной двери постепенно заменяет современное решение, которое лучше удерживает грязь, не скользит и облегчает уборку.