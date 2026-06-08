Прощавайте, маленькі вікна: новий тренд у дизайні робить оселю світлішою та просторішою

Чим більша конструкція, тим більше світла потрапляє в кімнату

Під час облаштування житла українці все частіше звертають увагу на природне освітлення. Саме тому в архітектурі та дизайні інтер’єрів набирає популярності відмова від маленьких вікон.

Перевага надається великим віконним прорізам, які пропускають більше денного світла. Такі рішення також візуально роблять приміщення просторішим і світлішим, як написали в "Oeste Geral".

Чому великі вікна стають популярними

Фахівці зазначають, що дедалі більше власників будинків і квартир прагнуть зробити приміщення світлішими та більш відкритими. Замість кількох маленьких вікон часто обирають одне велике, яке забезпечує кращий огляд, пропускає більше сонячного світла та створює відчуття простору. Це дозволяє візуально збільшити навіть невеликі кімнати та зробити їх затишнішими.

Крім естетики, великі віконні конструкції допомагають зменшити візуальну кількість рам і перегородок. Завдяки цьому кімната виглядає більш сучасною та гармонійною, а межа між внутрішнім простором і навколишнім середовищем стає менш помітною.

Також сучасні проєкти дедалі частіше орієнтуються на мінімалізм і відкриті простори. Великі вікна добре відповідають цій концепції, оскільки допомагають створити відчуття легкості без масштабного перепланування.

Великі вікна. Фото: Стімекс

Водночас експерти наголошують, що під час встановлення великих вікон необхідно враховувати особливості конструкції будинку, тепло/шумо-ізоляцію та якість склопакетів. Лише за таких умов можна отримати максимум переваг без втрати енергоефективності житла.

На думку фахівців, тренд можна реалізувати як у новобудовах, так і під час реконструкції будинків на вторинному ринку. Однак перед зміною розмірів віконних прорізів рекомендується провести технічну оцінку конструкцій і проконсультуватися зі спеціалістами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що старі килимки біля вхідних дверей поступово замінює сучасне рішення, яке краще утримує бруд, не ковзає та полегшує прибирання.