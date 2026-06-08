Не зовите ее Яной: как ласково обратиться к женщине с этим именем
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Есть 8 вариантов для обращения
Имя Яна в Украине остается одним из самых популярных. Однако родители ищут более редкие или подлинные украинские варианты этого имени, имеющие схожее звучание или происхождение.
Оказывается, альтернатив имени Яна существует немало – от традиционных до необычных. Блогер Адам Диденко рассказал о некоторых из них.
Происхождение имени
Имя Яна распространено во многих европейских странах и имеет несколько версий происхождения. Чаще его связывают с мужским именем Ян, которое является формой имени Иван. Родственные с ним женские имена, как Иванна, Иванка или Янина, имеют схожую символику и остаются популярными в Украине уже много поколений.
Как ласково называть Яну
В переводе с древнееврейского значения имени Яна трактуется как "Божья милость" или "дар Божий". Девушку с таким именем также можно назвать Яночка, Януся, Янка, Янця, Яся, Янюля, Янюша, Янюшка.
Также в качестве альтернативы можно рассматривать имя Ярина. Она имеет древнее славянское происхождение и ассоциируется с весной, солнцем и жизненной энергией. Для тех, кто хочет сохранить схожее звучание, могут подойти имена Янина и Янка. Они встречаются значительно реже Яна, поэтому могут стать оригинальным выбором для ребенка.
Почему украинцы все чаще выбирают старинные имена
В последние годы в Украине возрос интерес к именам со славянскими и украинскими корнями. Родители все чаще обращают внимание на редкие варианты, подчеркивающие национальную идентичность и культурное наследие.
Благодаря этому популярность приобретают такие имена, как Ярина, Звездная, Лада, Соломия, Мирослава и Богдана. Они сочетают благозвучие, красивое значение и связь с традицией.
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