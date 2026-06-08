Не кличте її Яною: як лагідно звернутися до жінки з цим імʼям

Є 8 варіантів для звернення

Ім'я Яна в Україні залишається одним із популярних. Проте батьки шукають більш рідкісні або автентичні українські варіанти цього імені, які мають схоже звучання чи походження.

Виявляється, альтернатив імені Яна існує чимало – від традиційних до доволі незвичних. Блогер Адам Діденко розповів про деякі з них.

Походження імені

Ім'я Яна поширене в багатьох європейських країнах і має кілька версій походження. Найчастіше його пов'язують із чоловічим ім'ям Ян, яке є формою імені Іван. Споріднені з ним жіночі імена, як то Іванна, Іванка або Яніна, мають схожу символіку та залишаються популярними в Україні вже багато поколінь.

Як лагідно називати Яну

У перекладі з давньоєврейської значення імені Яна трактується як "Божа милість" або "дар Божий". Дівчину з таким іменем також можна назвати Яночка, Януся, Янка, Янця, Яся, Янюля, Янюша, Янюшка.

Також як альтернативу можна розглядати ім'я Ярина. Воно має давнє слов'янське походження та асоціюється із весною, сонцем і життєвою енергією. Для тих, хто хоче зберегти схоже звучання, можуть підійти імена Яніна та Янка. Вони зустрічаються значно рідше за Яну, тому можуть стати оригінальним вибором для дитини.

Чому українці все частіше обирають старовинні імена

Останніми роками в Україні зріс інтерес до імен зі слов'янським та українським корінням. Батьки дедалі частіше звертають увагу на рідкісні варіанти, які підкреслюють національну ідентичність та культурну спадщину.

Завдяки цьому популярність здобувають такі імена, як Ярина, Зоряна, Лада, Соломія, Мирослава та Богдана. Вони поєднують милозвучність, красиве значення та зв'язок з українською традицією.

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