Кондиционеры могут уйти в прошлое: новая технология охлаждает за 20 минут без электричества

Механизм охлаждения основан на известной химической реакции

Кондиционеры могут в скором времени уступить место новой технологии, которая охлаждает воздух без электричества. Учёные утверждают, что она способна быстро понижать температуру благодаря простому химическому процессу.

Об этом написало издание "ofeminin". Там объяснили, как именно функционирует эта система, получившая название NESCOD ("Охлаждение без электроэнергии и по требованию").

Механизм охлаждения основан на химическом процессе, называемом эндотермическим растворением. Когда некоторые соли растворяются в воде, они поглощают энергию из окружающей среды, а не выделяют ее. Результатом является быстрое и заметное понижение температуры.

Ученые протестировали ряд солей, чтобы определить, какая из них работает лучше всего. Лидером оказался нитрат аммония.

Новая система охлаждения без использования электричества

В ходе экспериментов смесь воды и соли охлаждалась с 25 °C до примерно 3,6 °C всего за 20 минут — и все это без использования электричества.

Чтобы продемонстрировать работу системы, исследователи поместили раствор в специально изолированную емкость, где температура оставалась ниже 15 °C более 15 часов.

Отдельным преимуществом технологии есть возможность повторного использования материалов. Ученые создали процесс регенерации соли, работающий благодаря солнечной энергии, а также систему сбора кристаллов, упрощающую восстановление вещества после использования.

Кроме того, вода в процессе тоже не теряется — ее можно снова получить благодаря солнечной дистилляции, что особенно важно для регионов с засушливым климатом.

Новая разработка может стать шагом к более экологичным и энергосберегающим способам охлаждения в будущем.

Ранее издание "Телеграф" рассказывало, как пережить летнюю жару в квартире без кондиционера и вентилятора. В материале собрали простые способы, помогающие охладить жилье в жаркие дни.