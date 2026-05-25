Без электричества и шума: немецкий лайфхак с бутылкой, который действительно охлаждает комнату

Как сделать "домашний кондиционер" из обычной бутылки

В жару многие сразу включают вентиляторы или кондиционеры, даже не подозревая, что существует более простой способ немного охладить комнату без затрат на электроэнергию.

Потребуется только бутылка воды. Что с ней нужно делать, написали в "okdiario".

Один из популярных лайфхаков, используемый в Германии, состоит в том, чтобы поставить в комнате замороженную пластиковую бутылку с водой для охлаждения воздуха. Суть метода проста: при таянии лед поглощает тепло из окружающей среды, благодаря чему температура воздуха постепенно снижается. Холодный воздух опускается вниз и создает ощущение свежести в помещении.

Чтобы эффект был лучше, бутылку советуют ставить на высокую поверхность и подставлять емкость для образующейся во время таяния воды.

Замороженные бутылки с водой. Фото: sibottle

Преимущество этого способа – он не нуждается в электроэнергии, не создает шума и не пересушивает воздух, как это часто бывает с кондиционерами.

Хотя такой трюк не заменит полноценную систему охлаждения, он может немного снизить температуру в небольшой комнате и сделать жаркие ночи более комфортными.

