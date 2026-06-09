Хотел отдохнуть на природе, но нарушил закон: в чем была ошибка

В некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность

Летом украинцы часто отправляются на природу, чтобы отдохнуть и приготовить шашлыки. Но не все знают, что неправильное разведение костра может обернуться серьезными штрафами или даже уголовной ответственностью.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", разводить костер запрещено в лесах во время пожароопасного периода вне специально обустроенных мест. Также это касается территорий природно-заповедного фонда.

Кроме этого, огонь нельзя разжигать ближе чем за 30 метров до зданий и сооружений. В городах запрет действует во дворах, парках и скверах, если там нет специально отведенных зон для мангалов.

Люди отдыхают на природе. Фото: Газета Волынь

Какие предусмотрены штрафы

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. В лесу штраф для граждан составляет от 1530 до 4590 гривен. В пределах населенных пунктов суммы меньше — от 340 до 1360 гривен.

Когда возможно уголовное наказание

В случае, если из-за костра возник пожар и это привело к значительным ущербам или вреду здоровью людей, наступает уже уголовная ответственность.

Наказание может включать штраф от 17000 до 68340 гривен, исправительные работы до двух лет или даже ограничение, или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему могут выписать штраф во время купания в озере.