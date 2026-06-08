Он пользовался водой из скважины годами, но получил штраф: в чем была проблема

Для граждан и должностных лиц суммы разные

Использование воды из скважины многим кажется обычной и безопасной практикой, особенно на частных участках или в сфере бизнеса. Но не все знают, что в некоторых случаях за это могут выписать штрафы. В 2026 году размер административного взыскания может увеличиться в десятки раз.

Речь идет о скважинах, которые не зарегистрированы должным образом. Об этом сообщает издание "Эксперт".

Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду. Его авторы отмечают, что в стране на протяжении длительного времени фиксируется большое количество нелегальных скважин, а действующие штрафы практически не влияют на ситуацию.

Какие сейчас штрафы

Сейчас за нарушение правил специального водопользования граждане платят всего 51-85 гривен, а должностные лица – до 136 гривен. По мнению законодателей, такие суммы не сдерживают нарушения, потому их планируют повысить.

В случае принятия изменений штрафы для граждан могут вырасти до 1700-3400 гривен, а за повторное нарушение — до 5100 гривен. Для должностных лиц максимальное взыскание может составить 6800 гривен.

В то же время, новые правила не будут касаться обычных колодцев и скважин, которые используются для бытовых нужд — питьевой воды, полива или домашнего хозяйства.

Скважина на частном участке. Фото: УкрХимАнализ

Ужесточенный контроль планируют ввести прежде всего для бизнеса — кафе, автомоек, предприятий и других коммерческих объектов, использующих подземные воды.

Что сделать, чтобы не выписали штраф

Для легального использования необходимо оформить разрешение, паспорт скважины и согласовать соответствующие документы в Государственном агентстве водных ресурсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нельзя выбрасывать в мусорные баки, чтобы не получить штраф.