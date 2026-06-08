Он купался в озере летом, но получил немалый штраф: за что могут наказать в Украине

Ответственность за нарушение может наступать по ряду смежных норм в зависимости от обстоятельств

В разгар летнего сезона многие украинцы хлынут на пляжи, чтобы охладиться в прохладных водоемах. Однако иногда отдых может обернуться немаленьким штрафом.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета". Как отмечается в материале, в украинском законодательстве нет отдельной статьи Админкодекса, которая бы четко прописывала штраф именно за купание в запрещенных или необорудованных местах. Однако это не значит, что нарушителей нельзя наказать — в зависимости от ситуации копы или проверяющие могут применить смежные нормы. По состоянию на 2026 год применяются следующие основные статьи:

Стаття 188-16 КУпАП первое нарушение — 1 700 – 3 400 гривен, повторное в течение года — 3 400 – 5 100 грн (применяется в случаях, когда действует запрет на купание — например, установлен красный флаг, знак "Купание запрещено" или имеется официальное распоряжение спасателей или полиции);

Стаття 185 КУпАП — штраф — 136 – 225 гривен или общественные работы 40–60 часов, или исправительные работы, или административный арест до 15 суток (если лицо не выполняет требование прекратить купание);

— штраф — 136 – 225 гривен или общественные работы 40–60 часов, или исправительные работы, или административный арест до 15 суток (если лицо не выполняет требование прекратить купание); Стаття 152 КУпАП — штраф для граждан — 340 – 1 360 гривен, для должностных лиц или предпринимателей — 850 -1 700 гривен (может применяться за купание в местах, не определенных для этого местными правилами, например в карьерах или на необорудованных водоемах).

Штрафы за купание в запрещенных местах. Инфографика - Телеграф

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