Сменил газовый котел и ему выписали штраф: за какое нарушение придется заплатить 40 тысяч грн

Нарушения можно избежать

Владельцы частных домов могут получить значительные доначисления за газ. Речь идет за самовольную замену котла или установку дополнительного оборудования без согласования.

Об этом сообщает PMG.ua. В некоторых случаях сумма может достигать десятков тысяч гривен.

Почему возникают доначисления и в чем суть нарушения

Потребители природного газа в Украине рискуют получить немалые штрафы за нарушение правил использования газового оборудования. Одним из наиболее распространенных нарушений специалисты называют самовольную замену газового котла на более мощный или установку дополнительных газовых приборов без согласования с оператором газораспределительной сети.

Смена газового котла. Фото – alterair.ua

Проблема в том, что после установки более мощного оборудования может быть превышен диапазон работы газового счетчика. В таком случае часть потребленного газа будет считаться неучтенной, а владельцу придется компенсировать соответствующие объемы.

Как рассчитывается сумма штрафа

Расчет производится по специальной методике. Для определения суммы доначисления могут принимать во внимание 70% предельных норм потребления газа с учетом всех установленных в доме приборов. Период расчета может охватывать до шести месяцев, хотя иногда его определяют с даты последней проверки или контрольного снятия показателей счетчика.

Какие размеры санкций угрожают потребителям

Размер штрафных санкций зависит от конкретной ситуации. Общая сумма доначислений может составлять от нескольких тысяч до более чем 100 тысяч гривен.

К примеру, если в доме площадью около 100 квадратных метров установлены двухконтурный газовый котел и газовая плита, а владелец без разрешения заменил котел на более мощный, сумма доначисления может составить примерно 40 тысяч гривен.

Окончательный размер определяет представитель оператора газораспределительной сети после проверки.

Специалисты советуют согласовывать какие-либо изменения газового оборудования с соответствующими службами, чтобы избежать штрафов и проблем с последующей эксплуатацией системы газоснабжения.

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