Хотів відпочити на природі, але порушив закон: у чому була помилка

У деяких випадках передбачена і кримінальна відповідальність

Влітку українці часто вирушають на природу, щоб відпочити та приготувати шашлики. Але не всі знають, що неправильне розведення багаття може обернутися серйозними штрафами або навіть кримінальною відповідальністю.

Як повідомляє "Судово-юридична газета", розводити багаття заборонено в лісах під час пожежонебезпечного періоду поза спеціально облаштованими місцями. Також це стосується територій природно-заповідного фонду.

Окрім цього, вогонь не можна розпалювати ближче ніж за 30 метрів до будівель і споруд. У містах заборона діє у дворах, парках і скверах, якщо там немає спеціально відведених зон для мангалів.

Люди відпочивають на природі. Фото: Газета Волинь

Які передбачено штрафи

За порушення правил пожежної безпеки передбачена адміністративна відповідальність. У лісі штраф для громадян становить від 1530 до 4590 гривень. У межах населених пунктів суми менші — від 340 до 1360 гривень.

Коли можливе кримінальне покарання

У випадку, якщо через багаття виникла пожежа і це призвело до значних збитків або шкоди здоров’ю людей, настає вже кримінальна відповідальність.

Покарання може включати штраф від 17 000 до 68 340 гривень, виправні роботи до двох років або навіть обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому можуть виписати штраф під час купання в озері.