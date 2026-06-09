Замените коврик в ванной и забудете о влаге: какое изделие быстрее сохнет и легче моется

Он быстро впитывает воду благодаря пористой структуре

После душа обычный коврик в ванной быстро впитывает влагу, долго сохнет и со временем может начать неприятно пахнуть или терять свой вид. При этом существует альтернатива, которая позволяет избежать этих проблем гораздо проще и быстрее.

Все большую популярность набирает так называемый "каменный ковер". Об этом сообщает издание "Oeste Geral".

Его правильное название – диатомитовый ковер. Он изготовлен из диатомовой земли – природного материала, образовавшегося из микроскопических остатков водорослей. Главная особенность такого коврика — ячеистая структура, которая мгновенно впитывает влагу с ног и быстро ее испаряет.

Современное решение для сухой ванной. Фото: Телеграф

Впрочем, у такого решения есть и минусы. Каменный коврик жесткий и холодный на ощупь, а также может треснуть при падении. Кроме того, без резиновой основы он иногда может скользить по мокрому полу, поэтому этот момент важно проверять во время покупки.

Тканевые коврики остаются мягкими и более дешевыми, но быстро накапливают влагу, требуют частой стирки и со временем теряют вид.

Специалисты советуют выбирать диатомитовые коврики с нескользящим основанием и правильно размещать их в ванной. Это позволяет сделать пространство более сухим, чистым и удобным в повседневном использовании.

Ранее издание "Телеграф" сообщало, что большие громоздкие комоды постепенно исчезают из квартир, а на их место приходит мебель, которая позволяет лучше организовать пространство и уменьшить беспорядок.