Интернет постоянно зависает? Причина может скрываться на вашей кухне

Эти два бытовых прибора могут мешать работе роутера

Домашний интернет сегодня стал одной из основных потребностей, но мало кто задумывается, что скорость Wi-Fi может зависеть не только от тарифа, но и от бытовой техники в квартире.

Два привычных устройства могут заметно ухудшать сигнал и превращать быстрый интернет в настоящее испытание. Об этом написали в "ofeminin".

Главные "враги" сигнала

Чаще проблемы начинаются тогда, когда роутер устанавливают на кухне или рядом с ней. Один из главных факторов – микроволновая печь. Она работает на частоте, близкой к диапазону Wi-Fi 2,4 ГГц, поэтому во время работы может создавать помехи. В результате страницы открываются медленнее, видео "зависает", а связь становится нестабильной.

Специалисты советуют размещать роутер как минимум в нескольких метрах от микроволновки и не ставить его рядом с источниками тепла.

Еще один скрытый фактор – холодильник. Его металлический корпус может экранировать сигнал Wi-Fi, а это означает, что волны просто не проходят через него или значительно ослабевают. Кроме того, работа компрессора и электроники иногда вызывает кратковременные электромагнитные помехи.

Какие предметы блокируют сигнал роутера. Фото: elmir

Как улучшить сигнал

Лучше всего размещать роутер в центре жилья, на открытом месте и на высоте примерно 1–2 метра. Его не стоит прятать в шкафах или ставить за мебелью – сигналу нужно пространство. Если есть возможность, следует также перейти на диапазон 5 ГГц, который менее перегружен и более стабилен в работе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая технология передает интернет с помощью света гораздо быстрее.