Інтернет постійно зависає? Причина може ховатися на вашій кухні

Ці два побутові прилади можуть заважати роботі роутера

Домашній інтернет сьогодні став базовою потребою, але мало хто замислюється, що швидкість Wi-Fi може залежати не лише від тарифу, а й від побутової техніки у квартирі.

Два звичні пристрої здатні помітно погіршувати сигнал і робити зі швидкого інтернету справжнє випробування. Про це написали в "ofeminin".

Головні "вороги" сигналу

Найчастіше проблеми починаються тоді, коли роутер встановлюють на кухні або поруч із нею. Один із головних факторів — мікрохвильова піч. Вона працює на частоті, близькій до діапазону Wi-Fi 2,4 ГГц, через що під час роботи може створювати перешкоди. У результаті сторінки відкриваються повільніше, відео "зависає", а зв’язок стає нестабільним.

Фахівці радять розміщувати роутер щонайменше за кілька метрів від мікрохвильовки та не ставити його поруч із джерелами тепла.

Ще один прихований фактор — холодильник. Його металевий корпус може екранувати сигнал Wi-Fi, а це означає, що хвилі просто не проходять крізь нього або сильно слабшають. Додатково робота компресора та електроніки іноді створює короткі електромагнітні перешкоди.

Які предмети блокують сигнал роутера. Фото: elmir

Як покращити сигнал

Найкраще розташовувати роутер у центрі житла, на відкритому місці та на висоті приблизно 1–2 метри. Його не варто ховати в шафах або ставити за меблями — сигналу потрібен простір. Якщо є можливість, варто також перейти на діапазон 5 ГГц, який менше перевантажений і стабільніший у використанні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка технологія передає інтернет за допомогою світла набагато швидше.