Не делайте этого летом: этот популярный способ защиты окон только притягивает жару
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На что следует обратить внимание при выборе этого способа охладить дом
С наступлением летней жары большинство людей допускает критическую ошибку — защищает окна от солнца изнутри (вешает шторы или ролеты). Однако как только солнечные лучи преодолевают стекло, тепло уже остается ловушкой в комнате.
Испанское издание okdiario рассказывает, как снизить температуру в помещении. Главное правило экспертов – этоблокировать солнечный свет исключительно с внешней стороны (до того, как он дойдет до стекла).
Лучше всего для этого подходят маркизы (навесы) или наружные жалюзи. Они устанавливаются с уличной стороны здания над окнами или террасами, чтобы полностью блокировать и отражать солнечные лучи еще до контакта со стеклом.
Однако, если полностью закрыть наружные ролеты или жалюзи, между ними и стеклом образуется закрытый воздушный мешок. Под прямым солнцем температура там может достигать 70°C. Это накопившееся тепло все равно пробивает стеклопакеты и перегревает дом, а также может деформировать сами жалюзи.
В этом случае эксперты настоятельно рекомендуют оставлять ламели жалюзи слегка приоткрытыми для вентиляции.
Какую внешнюю защиту выбрать
Самым эффективным термическим щитом являются маркизы (навесы) и наружные жалюзи. При их выборе следует обратить внимание на тип ткани:
- Акриловое полотно: самое долговечное, имеет отличную теплоизоляцию, не выгорает на солнце и защищает от ультрафиолета.
- Микроперфорированная ткань: технологический материал, "дышащий" и пропускающий воздух, обеспечивающий максимальную свежесть под навесом.
- Полиэстер: бюджетный и легкий вариант, но имеет более слабую теплоизоляцию и менее устойчив к длительному солнцу.
Для удобства и безопасности (особенно в ветреную погоду) специалисты советуют выбирать моторизованные системы с умными датчиками, автоматически свертывающими навес во время сильных порывов ветра или дождя.
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