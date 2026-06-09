Не робіть цього влітку: цей популярний спосіб захисту вікон лише притягує спеку

На що варто звернути увагу при виборі цього способу охолодити будинок

З настанням літньої спеки більшість людей припускається критичної помилки — захищає вікна від сонця зсередини (вішає штори або ролети). Проте як тільки сонячне проміння долає скло, тепло вже залишається пасткою в кімнаті.

Іспанське видання okdiario розповідає, як знизити температуру в приміщенні. Головне правило експертів — це блокувати сонячне світло виключно із зовнішнього боку (до того, як воно дійде до скла).

Найкраще для цього підходять маркізи (навіси) або зовнішні жалюзі. Вони встановлюються з вуличної сторони будівлі над вікнами або терасами, аби повністю блокувати та відбивати сонячні промені ще до їхнього контакту зі склом.

Зовнішні жалюзі в будинку. Фото - ворота 24

Проте якщо повністю закрити зовнішні ролети чи жалюзі, між ними та склом утворюється закритий повітряний мішок. Під прямим сонцем температура там може сягати до 70°C. Це накопичене тепло все одно пробиває склопакети й перегріває дім, а також може деформувати самі жалюзі.

У цьому випадку експерти настійно рекомендують залишати ламелі жалюзі злегка прочиненими для вентиляції.

Який зовнішній захист обрати

Найефективнішим термічним щитом є маркізи (навіси) та зовнішні жалюзі. При їх виборі варто звернути увагу на тип тканини:

Акрилове полотно: найдовговічніше, має відмінну теплоізоляцію, не вигорає на сонці та захищає від ультрафіолету.

найдовговічніше, має відмінну теплоізоляцію, не вигорає на сонці та захищає від ультрафіолету. Мікроперфорована тканина: технологічний матеріал, який "дихає" і пропускає повітря, що забезпечує максимальну свіжість під навісом.

технологічний матеріал, який "дихає" і пропускає повітря, що забезпечує максимальну свіжість під навісом. Поліестер: бюджетний та легкий варіант, але має слабшу теплоізоляцію і менш стійкий до тривалого сонця.

Для зручності та безпеки (особливо у вітряну погоду) фахівці радять обирати моторизовані системи із розумними датчиками, які автоматично згортають навіс під час сильних поривів вітру або дощу.

Раніше "Телеграф" писав, що американці дали пораду, як влітку зберігати взуття.