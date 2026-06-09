Передавать показания счетчика теперь нужно по-новому. Что и для кого изменилось

Это нужно делать за два дня до конца текущего месяца и в течение трех дней следующего

В процессе передачи показаний счетчика произошли изменения. Это касается абонентов ДТЭК "Киевские электросети" – на новом сайте компании изменили страницу передачи данных счетчика.

Что нового в передаче показаний

Об этом сообщили на сайте компании. Теперь контролировать данные своих счетчиков проще, так как после идентификации абонента автоматически появляется вся информация о счетчике и переданных показаниях. Это позволяет найти необходимую информацию в один клик и быстро передать показания онлайн.

Как передать показания счетчика ДТЭК Киевские электросети. Фото: dtek-kem.com.ua

Кроме того, в поле лицевого счета тапер отображается серийный номер и модель счетчика. Это позволяет безошибочно определить именно свой прибор учета в многоквартирных домах и избежать ошибок при передаче показаний.

На странице передачи показаний размещены инструкции, как правильно снимать показания с разных типов счетчиков, как обнаружить ошибку в работе прибора и подать заявку на ее устранение. Также там доступно видео как передавать показания через чат-бот в Viber или Telegram с QR-кодом для легкого перехода.

Когда нужно передавать показания

В ДТЭК напомнили, что передавать данные нужно за два дня до конца текущего месяца и в течение трех дней следующего дня. Если не уложиться в этот срок, объем потребления электроэнергии определяется среднесуточным показателем. Это может привести к разногласиям в начислениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и когда необходимо производить проверку счетчиков. В Украине действуют четкие правила по поверке приборов учета, и их игнорирование может привести к начислению платежей по общим нормам потребления.