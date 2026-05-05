Вместо агрессивной мяты: что посадить в саду, чтобы получить аромат и не потерять урожай

Какие ароматические растения более безопасны для участка

Многие дачники стремятся создать на своих участках ароматный сад с пряными травами, однако отказываются от высадки мяты из-за ее склонности активно разрастаться и занимать обширную территорию. Из-за этого растение часто называют "агрессивным" для грядок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно высаживать мяту, чтобы она не разрасталась по всему участку, и отмечал, что для ароматного сада следует выбирать более контролируемые растения.

В частности, хорошей заменой мяты могут стать мелисса, которую еще называют лимонной мятой, и котовником (кошачья мята). Эти растения также обладают приятным ароматом, но растут значительно спокойнее и не захватывают весь участок.

Мелисса. Фото: Википедия

Кроме того, садоводам рекомендуют обратить внимание на специально выведенные сорта мяты, которые менее подвержены неконтролируемому разрастанию. Они позволяют сохранить ароматические свойства растения без риска для других культур в саду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 8 растений можно посадить в мае, чтобы радовали много лет и не требовали особого внимания.