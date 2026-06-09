Почему кабачки гниют в холодильнике: ошибка, которую делает почти каждый

Основная причина быстрой порчи кабачков — неправильные условия хранения

Кабачки — один из самых доступных и популярных летних овощей. Их легко найти на любом рынке или в магазине, стоят они недорого, а еще из них можно приготовить десятки разнообразных блюд: от оладий и запеканок до рагу и закусок. Неудивительно, что летом кабачки часто покупают с запасом.

Но есть один нюанс: кабачки довольно быстро портятся. Уже через несколько дней они могут стать мягкими, покрыться пятнами или даже заплесневеть. Рассказываем, почему так происходит и как этого избежать.

Где лучше всего хранить кабачки

Идеальное место — ящик для овощей в холодильнике. Там поддерживается стабильная температура и ограниченный доступ воздуха, что замедляет процесс порчи. Целый кабачок может пролежать в таких условиях до двух недель.

Кабачки не нужно мыть перед тем, как положить в холодильник. Из-за влаги на кожуре может образоваться плесень. Мыть овощ нужно непосредственно перед приготовлением.

Как хранить нарезанные кабачки

Если кабачок уже нарезан, его нужно хранить в закрытом контейнере, обязательно положив на дно бумажное полотенце, чтобы оно впитывало лишнюю жидкость. Такой кабачок останется свежим всего два-три дня, поэтому лучше использовать его как можно быстрее.

Какие продукты нельзя хранить с кабачками

Держите кабачки подальше от бананов, яблок и других фруктов, выделяющих этилен. Этот газ ускоряет созревание и порчу овощей. Лучший вариант — отдельный пакет или контейнер.

Как понять, что кабачок испортился

Плесень — самый очевидный признак. Также насторожить должны тёмные пятна, мягкая и рыхлая текстура. Кабачки со слегка сморщенной кожурой можно использовать, если нет других признаков порчи.