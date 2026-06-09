Чому кабачки гниють у холодильнику: помилка, яку робить майже кожен

Основна причина швидкого псування кабачків — неправильні умови зберігання

Кабачки — один із найдоступніших і найпопулярніших літніх овочів. Їх легко знайти на будь-якому ринку чи в магазині, коштують вони недорого, а ще з них можна приготувати десятки різноманітних страв: від оладок і запіканок до рагу та закусок. Не дивно, що влітку кабачки часто купують із запасом.

Але є один нюанс: кабачки досить швидко псуються. Уже за кілька днів вони можуть стати м'якими, покритися плямами або навіть зацвісти. Розповідаємо, чому так відбувається і як цього уникнути.

Де найкраще зберігати кабачки

Ідеальне місце — ящик для овочів у холодильнику. Там підтримується стабільна температура й обмежений доступ повітря, що уповільнює процес псування. Цілий кабачок може пролежати в таких умовах до двох тижнів.

Кабачки не потрібно мити перед тим, як покласти в холодильник. Через вологу на шкірці може утворитися цвіль. Мити овоч потрібно безпосередньо перед приготуванням.

Як зберігати нарізані кабачки

Якщо кабачок уже нарізаний, його потрібно зберігати в закритому контейнері, обов'язково поклавши на дно паперовий рушник, щоб він убирав зайву рідину. Такий кабачок залишиться свіжим лише два-три дні, тому краще використати його якнайшвидше.

Які продукти не можна зберігати з кабачками

Тримайте кабачки подалі від бананів, яблук та інших фруктів, що виділяють етилен. Цей газ прискорює дозрівання та псування овочів. Найкращий варіант — окремий пакет або контейнер.

Як зрозуміти, що кабачок зіпсувався

Цвіль — найочевидніша ознака. Також насторожити мають темні плями, м'яка та пухка текстура. Кабачки зі злегка зморщеною шкіркою можна використовувати, якщо немає інших ознак псування.