Мурахи більше не пройдуть: у мережі показали копійчаний спосіб захисту дерев

Цей метод абсолютно нешкідливий, але ефективний

У мережі дали робочу пораду, як екологічно позбутися мурах на деревах, що переносять попелицю. Цей спосіб також дуже простий та економний.

Відповідне відео опубліковано в Instagram.

Авторка ролика показала, що потрібно обмотати стовбур дерева фольгою і з цього ж матеріалу зробити по колу невеликий навіс, як козирок над під’їздом.

Як правильно обмотати ствол фольгою. Фото: Скріншот

За її словами, принцип роботи полягає в тому, що мурахи не розуміють, як подолати перепону.

Цей спосіб інтернет-користувачка також побачила у соцмережах та вирішила перевірити, чи працює він.

Жінка показала, що комахи не тільки не можуть подолати козирок, а й взагалі не заходять на фольгу з будь-якого боку. Можливо, їх кінцівки надто ковзають її поверхнею.

Мурахи не можуть перебратися через фольгу

Навіщо мурахи "розводять" попелицю

Попелиця для мурах як корови для людей. Вона харчується соком рослин та виділяє солодку рідину, багату на цукор. Для мурах це цінне джерело енергії. Вони збирають медвяну росу, погладжуючи попелицю вусиками, щоб стимулювати виділення крапельок.

Мурахи захищають попелицю від сонечок та інших хижаків, переносять її на соковитіші рослини та будують над колоніями укриття. Восени деякі види забирають яйця попелиці в мурашник, де вони зимують у безпеці, а навесні повертають їх на рослини.

Попелиця висмоктує соки, послаблює ріст і може переносити хвороби, а мурахи допомагають їй виживати та розмножуватися.

Нагадаємо, чеські садівники мають свій унікальний і максимально ефективний метод боротьби з мурахами. Вони використовують потужну комбінацію запахів, яку комахи просто не переносять.