Кабачки больше не будут гнить, а вредители обойдут за километр: чем опрыскать

Чтобы получить хороший урожай, стоит знать рецепты полезных подкормок

Кабачки — одна из самых простых в выращивании и урожайных культур на огороде. Впрочем, даже они нуждаются в надлежащем уходе, особенно в фазу активного роста и плодоношения, ведь в какой-то момент плоды могут начать гнить. И не забывайте о вредителях!

В июне растения стремительно развиваются, наращивают листья и начинают цвести, поэтому им необходимо дополнительное питание для обильного урожая. Как спасти кабачки от гниения и вредителей, рассказали в блоге "Моя Дача і Город без турбот".

Чем опрыскать кабачки от гнили: рецепт

Вода – 9 л

Борная кислота – 0,5 ч. л. (растворить в небольшом количестве горячей воды)

Йод – 15-40 капель (в зависимости от состояния растения)

Молоко или сыворотка – 0,5 л

Просто смешайте все вышесказанные ингредиенты в ведре, перелейте в пульверизатор и опрыскайте кабачки по листу. Эта подкормка поможет предотвратить гниение растений, а также отпугивает вероятных вредителей.

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