Забудьте о "Маше": языковеды назвали красивые украинские формы популярного имени

Обратите внимание на украинские варианты этого имени.

Имя Мария является одним из самых распространенных в Украине, однако далеко не все знают, что у привычной формы "Маша" русское происхождение. Языковеды отмечают, что украинский язык имеет немало собственных благозвучных вариантов этого имени. Подробнее об этом рассказала преподавательница украинского языка и популяризатор родного слова Мария Словолюб.

Почему "Маша" вызывает споры

В последние годы в Украине все чаще обсуждают удельно украинские формы имен. Особенно это касается уменьшительно-ласкательных вариантов, длительно используемых под влиянием русского языка.

По словам преподавательницы украинского языка и популяризатора родного слова Марии Словолюб, формы с окончанием "-ша" — такие как Маша, Даша, Миша или Паша — не характерны для украинской языковой традиции. Они сформировались в русском языке и распространились в Украине в результате длительных процессов русификации.

Поэтому филологи рекомендуют использовать украинские соответствия, которые имеют давнюю историю и широко представлены в фольклоре и литературе.

Как можно называть Марию на украинском

Украинский язык предлагает немало красивых вариантов обращения к женщине или девушке по имени Мария. Среди наиболее распространенных:

Мария;

Маша;

Маричка;

Мариченька;

Маруся;

Маруня;

Марунечка;

Маня;

Маричейка.

Именно эти формы языковеды называют естественными для украинского языка и рекомендуют использовать в повседневном общении.

Какой вариант лучший

Единого правильного ответа не существует. Если в официальных документах используется форма Мария, то в семейном кругу или среди друзей можно выбирать любой ласковый вариант, который нравится самому человеку.

В то же время языковеды советуют не забывать о богатстве украинского языка. Ведь формы Марийка, Маричка или Маруся не только звучат естественно, но и имеют глубокие культурные корни. Многие встречаются в украинских народных песнях, литературных произведениях и фольклоре.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться по-украински к девушке по имени Ксюша.