Забудьте о "Ксюшах": как на украинском обратиться к Ксении правильно и красиво
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Такие девушки обладают яркой индивидуальностью, независимостью и эмоциональностью
Женское имя Ксения прочно закрепилось в Украине. Но не многие знаю, насколько колоритно и разнообразно оно может звучать. Украинский язык имеет десятки удивительных уменьшительно-ласкательных форм, о которых не догадываются даже сами носительницы.
"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Ксении на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:
- Ксеня;
- Ксенюся;
- Ксеночка;
- Ксенюня;
- Ксенюся;
- Ксенька;
- Ксеньця;
- Ксена;
- Ксенка;
- Сеня.
Что означает имя Ксения
Имя имеет древнегреческие корни. Оно произошло от слова xenia, что переводится как "гостеприимство".
В более широком смысле имя Ксения трактуют как "гостеприимная", "радушная" или "гостья", "чужестранка" (от родственного слова xenos — чужой/гость).
Энергетика этого имени наделяет свою обладательницу яркой индивидуальностью, независимостью и эмоциональностью. Ксения — творческий человек с отличной интуицией и обостренным чувством справедливости, который всегда имеет собственное мнение и готов горячо его отстаивать.
Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно.