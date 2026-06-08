Забудьте о "Ксюшах": как на украинском обратиться к Ксении правильно и красиво

Такие девушки обладают яркой индивидуальностью, независимостью и эмоциональностью

Женское имя Ксения прочно закрепилось в Украине. Но не многие знаю, насколько колоритно и разнообразно оно может звучать. Украинский язык имеет десятки удивительных уменьшительно-ласкательных форм, о которых не догадываются даже сами носительницы.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Ксении на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

Ксеня;

Ксенюся;

Ксеночка;

Ксенюня;

Ксенюся;

Ксенька;

Ксеньця;

Ксена;

Ксенка;

Сеня.

Что означает имя Ксения

Имя имеет древнегреческие корни. Оно произошло от слова xenia, что переводится как "гостеприимство".

В более широком смысле имя Ксения трактуют как "гостеприимная", "радушная" или "гостья", "чужестранка" (от родственного слова xenos — чужой/гость).

Энергетика этого имени наделяет свою обладательницу яркой индивидуальностью, независимостью и эмоциональностью. Ксения — творческий человек с отличной интуицией и обостренным чувством справедливости, который всегда имеет собственное мнение и готов горячо его отстаивать.

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно.