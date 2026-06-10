Забудьте про "Машу": мовознавці назвали красиві українські форми популярного імені

Зверніть увагу на питомо українські варіанти цього імені.

Ім'я Марія є одним із найпоширеніших в Україні, однак далеко не всі знають, що звична форма "Маша" має російське походження. Мовознавці наголошують, що українська мова має чимало власних милозвучних варіантів цього імені. Докладніше розповіла викладачка української мови та популяризаторка рідного слова Марія Словолюб.

Чому "Маша" викликає суперечки

Останніми роками в Україні дедалі частіше обговорюють питомо українські форми імен. Особливо це стосується зменшувально-пестливих варіантів, які тривалий час використовувалися під впливом російської мови.

За словами викладачки української мови та популяризаторки рідного слова Марії Словолюб, форми із закінченням "-ша" — такі як Маша, Даша, Міша чи Паша — не є характерними для української мовної традиції. Вони сформувалися в російській мові та поширилися в Україні внаслідок тривалих процесів русифікації.

Саме тому філологи рекомендують використовувати українські відповідники, які мають давню історію та широко представлені у фольклорі й літературі.

Як можна називати Марію українською

Українська мова пропонує чимало красивих варіантів звертання до жінки або дівчини на ім'я Марія. Серед найпоширеніших:

Марія;

Марійка;

Марічка;

Маріченька;

Маруся;

Маруня;

Марунечка;

Маня;

Марічейка.

Саме ці форми мовознавці називають природними для української мови та рекомендують використовувати у повсякденному спілкуванні.

Який варіант найкращий

Єдиної правильної відповіді не існує. Якщо в офіційних документах використовується форма Марія, то в родинному колі або серед друзів можна обирати будь-який пестливий варіант, який подобається самій людині.

Водночас мовознавці радять не забувати про багатство української мови. Адже форми Марійка, Марічка чи Маруся не лише звучать природно, а й мають глибоке культурне коріння. Багато з них зустрічаються в українських народних піснях, літературних творах та фольклорі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися українською до дівчини на ім'я Ксюша.