Пошла на фотосессию в маках и получила штраф в десятки тысяч гривен: за что могут вызвать в суд

Каждый вытоптанный метр – это прямые убытки для бизнеса

Летом 2026 года Украину охватил настоящий "маковый ажиотаж". Соцсети буквально завалены яркими фотографиями на фоне цветущих красных полей. Однако для многих любителей красивого контента такие развлечения заканчиваются отнюдь не ругательствами, а серьезными финансовыми и юридическими проблемами.

"Телеграф" расскажет, какой штраф может быть за такой произвол на поле. Из-за неконтролируемого наплыва желающих сделать уникальный кадр страдают украинские фермеры. В разных уголках страны люди гектарами вытаптывают маковые посевы.

Кто-то заезжает на авто или мотоциклах прямо в гущу цветов, другие устраивают масштабные пикники, а девушки во время фотосессий буквально ложатся на растения, уничтожая труд аграриев.

Чья земля и чей мак

Главная ошибка многих отдыхающих — мнение о том, что эти поля являются "дикими" и ничьими. На самом деле, маковые поля (или даже отдельные участки) всегда имеют своего хозяина, и их статус зависит от конкретной локации. Земля может находиться в частной собственности агрофирм, быть в аренде или принадлежать земель государственной или коммунальной собственности.

Более того, в большинстве случаев это не самосемейные дикорастущие поляны. Аграрии реально инвестируют большие средства, покупают лицензионные семена, официально оформляют разрешения, сажают и выращивают мак в промышленных или кондитерских целях. Поэтому каждый вытоптанный метр – это прямые убытки для бизнеса.

Сколько придется заплатить, если "попасться"

Если владелец поля или правоохранители зафиксируют факт порчи посевов, нарушителям грозит суровое наказание. Сумма штрафа зависит от масштабов ущерба и квалификации действий:

Административная ответственность (Повреждение посевов): Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (в частности, посевов сельскохозяйственных культур) предусмотрены штрафы. Помимо самого штрафа правонарушителя заставят возместить полную материальную стоимость уничтоженного урожая. Если фотосессия проводилась с реквизитом, выкатанными сотками земли машинами или мотоциклами, сумма ущерба может достигать от нескольких тысяч до десятков тысяч гривен .

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (в частности, посевов сельскохозяйственных культур) предусмотрены штрафы. Помимо самого штрафа правонарушителя заставят возместить полную материальную стоимость уничтоженного урожая. Если фотосессия проводилась с реквизитом, выкатанными сотками земли машинами или мотоциклами, сумма ущерба может достигать . Уголовная ответственность (Гражданский иск и значительный ущерб): Если группа людей (или блоггеры ради хайпа) нанесла агрофирме ущерб в больших размерах, дело может перерасти в криминальную плоскость по статье об умышленном повреждении имущества. В таком случае судебными исками с нарушителей могут взыскать сотни тысяч гривен для покрытия утраченной прибыли фермера.

Если группа людей (или блоггеры ради хайпа) нанесла агрофирме ущерб в больших размерах, дело может перерасти в криминальную плоскость по статье об умышленном повреждении имущества. В таком случае судебными исками с нарушителей могут взыскать для покрытия утраченной прибыли фермера. Нюансы законодательства о маке: В Украине выращивание мака строго регламентируется. Если гражданские лица решат не просто пофотографироваться, а еще и "надергать" букет домой, это может быть трактовано как незаконный сбор или хищение. В зависимости от объемов и назначения растений (даже если это сугубо кондитерский мак), за незаконные манипуляции с маковыми культурами предусмотрены штрафы в несколько сотен тысяч гривен или даже ограничение свободы.

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