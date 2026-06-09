Повесил фонарь и камеру во дворе и получил штраф. В каком случае это нарушение закона

Может грозить даже лишение свободы

Установка камер видеонаблюдения в частном секторе может закончиться немалым штрафом. Однако только при условии, что суд признает нарушение неприкосновенности жизни соседей.

Об этом свидетельствует дело № 285/5832/24 от 29 мая 2026 об установлении камеры видеонаблюдения, фонаря и соблюдения правил добрососедства. На заседании стало известно, что истец в Житомирской области потребовал обязать владелицу соседнего участка демонтировать устройство видеонаблюдения и фонарь.

По его словам, они были направлены на дом, что нарушало неприкосновенность его жизни. Однако суд не признал вины соседки и не обязал ее выполнить требования истца. Причиной стала нехватка доказательств, ведь сосед не смог документально подтвердить свои слова.

Таким образом, коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций, что видеонаблюдение установлено ответчиком исключительно с целью создания безопасных условий проживания и этим права соседей не нарушаются, в частную жизнь граждан она не вмешивается.

Какое наказание можно получить за камеры видеонаблюдения и фонари

В частном секторе незаконным считается использование камер и фонарей, когда оно нарушает неприкосновенность соседей. По ст. 182 УК это нарушение предусматривает штраф от 8500 до 17 000 грн, а также возмещение морального вреда. Но это касается только тех случаев, когда нарушение было доказано и признано судом.

В противном случае, как в Житомирской области, суд не может наложить штраф.

Кроме того, незаконная видеосъемка предусматривает конфискацию оборудования или ограничение свободы до 3 лет, если камеры нарушают неприкосновенность частной жизни, а фонари слепят соседей или водителей, или если оборудование скрыто.

Какой штраф за камеру видеонаблюдения или фонарь. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

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