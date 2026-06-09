Она сплетничала во дворе и получила штраф: когда могут наказать за слухи

Условием является умышленность действий

Сплетни во дворе могут ударить по кошельку. В некоторых случаях в Украине за длинный язык можно получить штраф.

Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на адвоката Евгения Булименко. По его словам, речь идет о ситуациях, когда человек распространяет ложные слухи, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка. Такие действия могут квалифицировать как нарушение статьи 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Речь идет, в частности, об административной ответственности в виде наложения штрафа в размере от 170 до 255 гривен.

"В данном случае условием административной ответственности лица является совершение им активных умышленных действий, заключающихся в распространении ложных слухов, а также осознание таким лицом, что такие действия могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка", — объяснил юрист.

Напомним, ранее мы писали о том, что установка камер видеонаблюдения в частном секторе может закончиться немалым штрафом.