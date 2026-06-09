Этих детей не пустят в школу и в садик. Что ждет родителей по новому законопроекту

Закон вступает в силу со следующего дня после подписания

В Украине могут не пускать детей без обязательных прививок в школу. Премьер-министр Юлия Свириденко выступала инициатором соответствующего законопроекта.

Как говорится в проекте №15286 Закона "О защите населения от инфекционных болезней", в Украине хотят обновить правила защиты населения от инфекционных болезней. Речь идет не только о школах, но и формировании календаря прививок и перечне обязательных вакцинаций.

Основная цель законопроекта — регулирование предотвращения распространения инфекционных болезней в учебных заведениях, детских учреждениях и т.д. Предлагается отнести детей к таким учреждениям только при наличии медицинской справки или выписки из медицинской карточки, выданной учреждением здравоохранения, где ребенок находится под наблюдением.

Этот документ должен подтвердить не только состояние здоровья ребенка, но и прививки в соответствии с календарем вакцинации. Единственное разрешенное условие не вакцинироваться — наличие медицинских противопоказаний, задокументированных и подтвержденных.

Согласно законопроекту, дети, не получившие профилактических прививок по действующему календарю, не могут посещать учебные заведения и детские учреждения оздоровления и отдыха. Исключения возможны, если вакцинация не была проведена или проведена с нарушением сроков из-за наличия временных или постоянных медицинских противопоказаний. Однако тогда только при благополучной эпидемической ситуации комиссия врачей может допустить ребенка к занятиям.

Изменения при приеме детей. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Важные нюансы нового законопроекта

В документе не описаны альтернативные формы обучения для детей, которые не привиты ни одной вакциной из-за отказа родителей. Но четко прописано "без вакцинации посещать учебные заведения запрещено". Возможно, после рассмотрения Комиссии или первого чтения будут внесены правки.

Не регламентировано и то, что будет с детьми, уже учащимися, не имея всех нужных или нескольких вакцин.

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования. Но вводится в действие через девять месяцев после вступления в силу.

Заметим, что это только законопроект, который проходит начальные этапы законотворчества, то есть его конечные положения могут изменяться. Они будут действовать только тогда, когда Верховная Рада примет проект и проголосует за него, после этого документ должен подписать президент Украины.

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