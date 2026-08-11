"Европейских зим" больше не будет? Почему украинцам нужно готовиться к экстремальной погоде

Могут создаться условия для вторжения ледяных масс с северо-востока

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Атмосферное явление Ла-Нинья лишает Европу классических "еврозим". На смену ровным температурам приходят резкие контрасты – от внезапного арктического минуса до влажных ледяных циклонов.

Об этом рассказывает "Телеграф" на основе данных главного мирового органа по отслеживанию Тихого океана NOAA Climate Prediction Center: NOAA ENSO Diagnostic Discussion & Winter Outlook и прогнозов фаз Эль-Ниньо/Ла-Нинья на сезон от ECMWF Seasonal Forecasts.

Погодой по всей планете управляют колебания температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Быстрое изменение фаз (например, переход от мощного Эль-Ниньо к Ла-Нинья) полностью перестраивает пути движения атмосферных циклонов.

В Европе Ла-Нинья обычно ослабляет привычный западный перенос, который приносит мягкий влажный воздух из Атлантики. В результате создаются условия для вторжения ледяных масс с северо-востока.

Какая погода была зимой с 2021 года. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Под влиянием Ла-Нинья растет вероятность более холодных периодов в северных и центральных регионах Европы (Украина географически относится к Центрально-Восточной Европе). Вместо обычной довольно мягкой зимы погодные условия становятся более жесткими, возможны периоды сильных морозов.

Что такое Ла-Нинья

Ла-Нинья — это океаническое и атмосферное явление, которое является более холодным аналогом Эль-Ниньо. Оно возникает каждые несколько лет в результате колебаний температуры океана в экваториальной полосе Тихого океана.

Как действует Ла-Нинья. Коллаж: "Телеграф"/ИИ

Ла-Нинья формируется, когда сильные ветры переносят теплую воду по поверхности океана в сторону от Южной Америки Тихим океаном в сторону Индонезии. По мере того как эта теплая вода движется к западу, холодная вода из морских глубин поднимается на поверхность у Южной Америки.

Напомним, ранее заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказала "Телеграфу", достанут ли Эль-Ниньо и Ла-Нинья в Украину. Она поделилась прогнозом.