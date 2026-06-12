Гороскоп на 13 червня за картами Таро: Левам – заслужена нагорода, Козерогам – успіх

День обіцяє нові можливості

Карти Таро завтра говорять про день, який принесе несподівані відкриття, важливі рішення та нові можливості, повідомляє "Телеграф". Аркани радять довіряти своїй інтуїції та уважно ставитися до того, що відбувається навколо.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Карта дня: Колісниця

Завтра вам доведеться взяти ситуацію під контроль. Аркан обіцяє рух уперед, перемоги та успіх у справах, якщо ви діятимете рішуче. Гарний день для поїздок, переговорів та початку нових проектів.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Карта дня: Імператриця

Карта вказує на сприятливий період для фінансових та сімейних питань. Завтра ви зможете відчути підтримку близьких та побачити результати своїх зусиль. Можливі приємні новини, пов’язані з будинком чи роботою.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Карта дня: Туз Мечів

Перед вами відкриються нові перспективи. День принесе ясність у питаннях, які тривалий час залишалися заплутаними. Не бійтеся приймати рішення — зараз ви здатні побачити ситуацію об’єктивно.

Рак (21 червня — 22 липня)

Карта дня: Місяць

Завтра не варто довіряти першим враженням. Деякі події можуть виявитися не такими, як здаються на перший погляд. Інтуїція підкаже правильний напрямок, якщо ви не поспішатимете з висновками.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Карта дня: Світ

Один із найпозитивніших арканів обіцяє завершення важливого етапу та почуття задоволення. Завтра ви зможете отримати заслужену нагороду за свою працю чи почути гарні новини.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта дня: Вісімка Пентаклей

Карти радять зосередитися на роботі та саморозвитку. Ваша працьовитість принесе плоди, навіть якщо результат не буде помітний одразу. Завтра важливо зберігати терпіння та уважність до деталей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта дня: Справедливість

День вимагатиме чесності та об’єктивності. Вам може знадобитися прийняти важливе рішення або розібратися у спірній ситуації. Аркан каже, що правда опиниться на вашому боці.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта дня: Вежа

Несподівані події можуть змінити ваші плани. Хоча зміни спочатку здадуться неприємними, у майбутньому ви зрозумієте, що вони були потрібні. Не чіпляйтесь за те, що давно втратило актуальність.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта дня: Трійка Кубків

Завтра на вас чекають приємні зустрічі, хороші новини та привід для радості. День сприятливий для спілкування, відпочинку та зміцнення стосунків із друзями та близькими людьми.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта дня: Імператор

Аркан символізує порядок, дисципліну та контроль над обставинами. Завтра ваші лідерські якості допоможуть досягти успіху. Не бійтеся брати відповідальність.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта дня: Шістка Мечів

Карти вказують на перехід до нового етапу. Можливо, вам вдасться залишити у минулому проблему, яка довгий час заважала рухатися вперед. День підходить для змін та прийняття важливих рішень.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта дня: Зірка

Дуже сприятливий аркан обіцяє надію, натхнення та виконання бажань. Завтра ви відчуєте приплив сил та впевненості. Важливо вірити у себе і не відмовлятися від своєї мрії.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.