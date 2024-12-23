Били ремнем и не только: какие еще методы "воспитания" были в СССР

В целых поколениях воспитывали не "уважение к старшим", а страх перед другими людьми

Советский Союз был известен не только "самым вкусным мороженым" (которое на самом деле было сделано по иностранным технологиям — Ред.), но и жесткими методами воспитания детей. Удар ребенка ремнем за малейшую провинность считалось нормой: этот метод наказания пережил советскую власть и, к сожалению, используется во многих постсоветских странах, включая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина. По словам психолога и психотерапевта Богданы Янкив, гражданам "Великого и могучего" с детства прививали страх наказания, неудачи и порицания. При этом страх перед другими людьми объясняли "воспитанием уважения к старшим", даже если эти старшие были неправы в чем-то.

Отсюда и было наказание ремнем. Этот предмет стал "инструментом" для поддержания не только физического, но и морально-психологического влияния над людьми. В то же время если детей наказывали ремнем, то взрослых наказывали "рублем". Режим запугивал людей увольнениями, штрафами, публичными осуждениями, выговорами, партийными выговорами и так далее.

В советское время у взрослых часто не было времени для воспитания детей. Сами же дети часто были предоставлены сами себе и могли делать все что угодно. Их наказывали ремнем, поскольку всегда "был под рукой".

Вместо того, чтобы словами стимулировать детей к учебе, детей наказывали ремнем. Кроме ремня, в СССР в зависимости от периода его истории, существовали и другие методы "воспитания" детей:

Гендерные стереотипы

В постсоветском обществе сохранились унизительные фразы, которые произносили по отношению к мальчикам и девочкам. Например, "Не позорь меня!", "Ты что, маленький/маленькая?", "Хватит реветь!".

Публичные обсуждения и высмеивания

В СССР считалось нормой публично обсуждать успехи и неудачи детей, а также провоцировать у них чувство стыда, если что-то не получается.

Запрет на свою индивидуальность

Проявления индивидуальности в СССР не поощрялось, поскольку "все должны быть одинаковы". Например, тогда считалось, что быть левшей нельзя — детей переучивали писать правой рукой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в СССР на самом деле относились к ветеранам войны с инвалидностью.