Как в Израиле: в Украине предлагают строить бункер в каждой новой квартире

Защищенные помещения помогут уберечь жизни

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Из-за угрозы ракетных баллистических ударов у жителей многоэтажек есть считанные секунды на поиск укрытия, что делает спуск в защищенные бомбоубежища физически невозможным для детей, пожилых людей и маломобильных граждан. Александр Литовченко предлагает обеспечить возможность укрытия непосредственно в квартире или на этаже, чтобы человек мог добраться защищенного пространства за считанные секунды.

Соответствующая петиция №41/010668-26 появилась на сайте Кабмина. Ее автор предлагает обязать застройщиков строить высотные жилые дома с защищенными комнатами в каждой квартире либо на каждом этаже.

Придумывать все с нуля необязательно, ведь достаточно перенять опыт Израиля, где давно строители обязаны обустраивать защищенные комнаты (Мамад).

Справка: Мамад — это стандартная защищенная комната в квартире, спроектированная по израильским нормам гражданской обороны. Она является обязательным элементом всех новых зданий в Израиле и служит для укрытия людей от ракетных обстрелов, осколков и химических угроз. Также есть вариант этажного защищенного помещения (Мамак), который устанавливается в зданиях, где не в каждой квартире есть безопасная комната. Данную систему внедрили в Израиле в 1992–1993 годах после Первой войны в Персидском заливе.

Как выглядит Мамад

Основные детали петиции

Новый строительный стандарт: обязать застройщиков проектировать защищенные комнаты в каждой квартире или создавать сертифицированные противоосколочные зоны на каждом этаже новостроек.

обязать застройщиков проектировать защищенные комнаты в каждой квартире или создавать сертифицированные противоосколочные зоны на каждом этаже новостроек. Строгие нормативы: утвердить требования к прочности железобетонных стен, защитным дверям, вентиляции и стеклам с металлическими ставнями.

утвердить требования к прочности железобетонных стен, защитным дверям, вентиляции и стеклам с металлическими ставнями. Запрет на сдачу без защиты: блокировать ввод новых домов в эксплуатацию без отдельной сертификации таких помещений.

блокировать ввод новых домов в эксплуатацию без отдельной сертификации таких помещений. Поддержка старого фонда: разработать государственную программу софинансирования для модернизации существующих многоэтажек (укрепление лестничных клеток и установка защитных окон).

Как поддержать инициативу

Сбор подписей начался 17 августа 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрел Кабинет Министров Украины, он должен собрать 25 тысяч подписей. По состоянию на момент публикации материала обращение поддержали 2 человека. До конца голосования остался 91 день. Добавим, что создать электронную петицию на правительственном портале имеет право каждый гражданин Украины, при этом изложенные в тексте инициативы выражают исключительно личную позицию самого автора. Даже при условии успешного набора необходимых 25 тысяч подписей такие обращения носят для представителей власти сугубо рекомендательный характер и далеко не всегда трансформируются в реальные нормативно-правовые акты.

Напомним, Россия регулярно обстреливает Украину ракетами. Во вторник, 18 августа, РФ нанесла удар по поселку Печенеги Харьковской области. Известно о десяти погибших.