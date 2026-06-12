Зірвала лаванду для дому та отримала штраф: де була її помилка

Дешевше буде купити квіти, аніж заплатити адміністративне стягнення

Багато хто вважає, що зірвати кілька квітів у парку — дрібниця. Однак такі дії можуть обернутися адміністративною відповідальністю, точніше штрафом.

В Україні пошкодження або знищення квітників, газонів, дерев, кущів та інших зелених насаджень у межах населених пунктів карається законом. Відповідні норми передбачені статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Скільки доведеться заплатити штрафу

За зривання лаванди або пошкодження інших елементів озеленення громадянам загрожує штраф від 170 до 510 гривень. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців сума покарання вища — від 510 до 850 гривень.

Лаванда в парку

Такі санкції застосовуються не лише за знищення квітів у парках і скверах, а й за пошкодження дерев, кущів, газонів та інших об'єктів благоустрою. Закон також передбачає відповідальність за неналежну охорону зелених насаджень або їх самовільне перенесення під час забудови територій.

Тож навіть кілька зірваних квіточок можуть стати приводом для штрафу, якщо вони ростуть на території парку чи іншого об'єкта озеленення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навіть звичайна фотосесія серед маків може обернутися значним штрафом. У деяких випадках за пошкодження рослин доведеться не лише сплатити компенсацію, а й відповідати в суді.