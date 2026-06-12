Кидал окурки из окна и поплатился: какие штрафы угрожают курильщикам

Одно неосторожное действие может обернуться серьезными последствиями не только для имущества, но и для кошелька.

Многие курильщики даже не задумываются, что брошенный с балкона или из окна окурок может попасть на чужой балкон, сухую траву или мусор и вызвать возгорание. Особенно актуально это летом, когда из-за жары риск пожаров значительно растет. "Телеграф", ссылаясь на КУоАП, расскажет, что грозит за такое нарушение.

В Украине за выбрасывание окурков из окон или балконов предусмотрены штрафы. В зависимости от обстоятельств нарушителя могут привлечь к административной ответственности. Если выброшенный окурок расценят как нарушение требований пожарной безопасности, гражданам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. В пересчете это составляет от 1700 до 3400 гривен. Такие санкции предусматривает статья 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, выбрасывание окурков фактически является засорением территории. За нарушение правил обращения с отходами также могут наложить штраф согласно статье 82 КУоАП. Для граждан он составляет от 20 до 80 тысяч рублей, то есть от 340 до 1360 гривен.

Если же из-за окурка возникнет пожар и будет нанесен материальный ущерб, последствия могут быть значительно серьезнее. В таком случае нарушителю придется не только платить штрафы, но и возмещать нанесенный ущерб пострадавшим.

Особо внимательными следует быть обитателям многоэтажек. Каждый год спасатели фиксируют случаи возгораний на балконах именно из-за окурков, которые попадают на нижние этажи или в горшки с сухими растениями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как не вляпаться в неприятности, найдя деньги на улице.